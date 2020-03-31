В Запорожье патрульная полиция с поличным задержала вора, который пытался украсть коммуникационный провод. Интересным фактом оказалось то, что у мужчины нашли том сочинений Пушкина.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции региона на странице Facebook.

Преступление произошло на рассвете 28 марта в районе улицы Чкалова в Запорожье. Преступника увидел один из жителей города и вызвал полицию.

Полицейские прибыли на место и застали подозрительного мужчину в нескольких метрах от коммуникационного люка. При проверке у злоумышленника обнаружили моток срезанного провода, нож, ломик, плоскогубцы. Также, как видно по снимкам, у мужчины нашли сборник сочинений А.С.Пушкина.

Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Запорізької області

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Запорожье суд оштрафовал геймера, который украл аккаунт в игре "World of Tanks".