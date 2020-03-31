В Запорожье мужчина с томиком Пушкина отправился красть кабель
В Запорожье патрульная полиция с поличным задержала вора, который пытался украсть коммуникационный провод. Интересным фактом оказалось то, что у мужчины нашли том сочинений Пушкина.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции региона на странице Facebook.
Преступление произошло на рассвете 28 марта в районе улицы Чкалова в Запорожье. Преступника увидел один из жителей города и вызвал полицию.
Полицейские прибыли на место и застали подозрительного мужчину в нескольких метрах от коммуникационного люка. При проверке у злоумышленника обнаружили моток срезанного провода, нож, ломик, плоскогубцы. Также, как видно по снимкам, у мужчины нашли сборник сочинений А.С.Пушкина.
Скриншот, фото: Facebook/ Патрульна поліція Запорізької області
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