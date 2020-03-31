Губернатор Херсонской области Юрий Гусев принял решение ликвидировать Службу счастья и улучшения качества жизни.

Об этом написал журналист Сергей Никитенко в Facebook, предоставив распоряжение Гусева изданию "КП в Украине".

Как отмечается, пункт о роспуске службы указан первым в документе об изменении структуры ОГА.

"Начальнику управления по работе с персоналом аппарата Херсонской областной государственной администрации Сторчак O.A. уведомить работников службы счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации о ликвидации службы и возможном увольнении с занимаемых должностей", - говорится 6 пункте документа.

Напомним, что создать Службу счастья глава ОГА решил в октябре 2019 года. По его же инициативе в Херсоне появился Офис обслуживания инвесторов и другие структуры администрации. В феврале после конкурса службу счастья возглавила 31-летняя менеджер Весна Карпук.

"Сейчас работаю над тем, чтобы набрать команду, провести социологические исследования, чтобы понять, чего хотят люди. Мы ведь должны исходить из их желаний, а не своих видений. Будем изучать, а потом внедрять проекты, - рассказывала Весна Игоревна в начале марта, не подозревая, что этим планам не суждено сбыться.

Хотя, местные СМИ не исключают, что чиновница будет переведена в созданный на базе управления культуры, молодежи и спорта департамент реализации гуманитарной политики.

Гусев реформировал ОГА и включил туда Службу счастья в октябре. Фото: most.ks.ua

Ранее "Страна" писала о том, как бывшая продавщица одежды возглавила службу счастья херсонского губернатора.

Также мы писали, что Зеленскому предложили ликвидировать пост президента.