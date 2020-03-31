Со 2 апреля на въездах в Ивано-Франковск начнут работу специальные блокпосты для контроля распространения коронавирусной инфекции в городе. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 07:00 до 20:00.

Об этом во вторник,31 марта, заявил городской голова Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ.

"Организовать и обеспечить... функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска - в частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля 2020, то есть с четверга", - сообщил мэр.

Кроме того, с 1 апреля на период карантина в городе ограничат доступ к детским, игровым и спортивным площадкам. Также принято решение закрыть жителям Ивано-Франковска доступ к паркам и рекреационным зонам. Внедрение ограничительных мер берет на себя патрульная полиция города.

Дополнительно, на время карантина будет запрещено разводить костер и распивать алкогольные напитки.

Напомним, что по последним данным Минздрава, в Ивано-Франковской области зафиксировано 45 случаев коронавирусной инфекции. Однако вчера власти областного центра заявили о 57 подтвержденных случаях Covid-19 в городе.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковске коронавирусом заразились два медработника.