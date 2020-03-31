Португальское издательство Vogue выпустило номер журнала с обложкой, посвященной коронавирусной пандемии 2020 года. На снимке изображена пара, которая целуется, не снимая защитных масок.

Фото обложки издание опубликовало на своей странице в Instagram.

"Изображение стоит больше тысячи слов. Это - исторический документ. И свободу 2020 года будут узнавать вот так: в заключении. Будь ты в четырех стенах, или с маской на лице - всегда есть луч света, выглядывающий из окна более светлого и лучшего будущего с большей свободой. Эту историю будут узнавать и сегодня, и через десять лет", - говорится в подписи к изображению.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что популярное в разгар коронавирусной пандемии приложение Zoom передавало личные данные пользователей Facebook.

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