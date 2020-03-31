Украинская певица Настя Каменских (NK) выпустила песню сразу на пяти языках, посвященную карантину, и призвала поклонников оставаться дома.

Соответствующей пост она опубликовала в Instagram.

"Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! Я понимаю, что с каждым днем придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой", - написала Каменских в подписи к ролику.

По словам певицы, она хотела поддержат и подбодрить своих поклонников, а также показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно.

"Развивайтесь, общайтесь и sport sport sport", - написала Каменских и еще раз призвала оставаться дома.

В самой песне звучат сразу несколько языков: русский, украинский, английский, испанский и турецкий. В куплетах Каменских предлагает слушателям перемерить свои наряды, поговорить с членами семьи и заняться спортом во время режима самоизоляции. Завершается композиция призывом оставаться дома, также произнесенном на нескольких языках.

"Музыкальный скетч NK записала 5 языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком, который появился не просто так. Трек "Elefante", который после релиза покорил радиоволны в США, Канаде и Мексике, уже длительное время занимает первые места главных музыкальных чартов Турции", - сказано в описании ролика на YouTube-канале певицы.

Видео: YouTube/ NKofficial

Напомним, ранее певица Настя Каменских призвала своих подписчиков в Instagram не лениться и посвятить часть времени спорту в домашних условиях во время карантина. Она стала тренером для своих поклонников и время от времени выходит в прямой эфир, чтобы заняться фитнесом онлайн, а также делится техникой выполнения любимых упражнений.