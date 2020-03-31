В Украине 69% опрошенных заявили, что экономически пострадали от коронавируса и карантина, который сдерживает распространение пандемии. Среди главных страхов украинцев - страх заражения коронавирусом - (43% респондентов) и снижение дохода - (34% опрошенных).

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского национально опроса "Info Sapiens", проведенного 25-29 марта.



Больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полной потери доходов (29%), на пятом - отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом – потери работы (23%), что в два раза меньше, чем тех, кто боится заражения.

Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных. "В общем, мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили", - отмечают социологи.

Фото: Info Sapiens

Если рассматривать нефинансовые убытки, то 11% украинцев также жаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи.

Опрос Info Sapiens проводился среди 809 респондентов в возрасте 18 лет и старше методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров за исключением Крыма и неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской области. Теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщала "Страна", треть украинских заробитчан в Польше потеряли работу из-за коронавируса, 50% все равно не боится инфекции.

Напомним, карантин в Украине продлится как минимум два месяца. Число больных с коронавирусом Covid-19 в Украине выросло до 548. Умерли уже 13 человек.