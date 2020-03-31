В Киеве КП "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на проспекте Степана Бандеры с 31 марта по 1 мая из-за капитального ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 31 марта до 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом", - говорится в нем.

По данным коммунального предприятия, капитальный ремонт продлится на участке между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской в ​​направлении Северного моста.

Как сообщается, во время работ движение будет организовано одной проезжей частью. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.

Скриншот: Facebook/КГГА

Ранее сообщалось, что власти Киева объявили о массовых перекрытиях улиц и ограничениях для проезда авто.

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