В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение до 1 мая
В Киеве КП "Киевавтодор" намерено частично ограничить движение транспорта на проспекте Степана Бандеры с 31 марта по 1 мая из-за капитального ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"С 31 марта до 1 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничат движение в связи с капитальным ремонтом", - говорится в нем.
По данным коммунального предприятия, капитальный ремонт продлится на участке между улицей Иорданской и путепроводом на улице Богатырской в направлении Северного моста.
Как сообщается, во время работ движение будет организовано одной проезжей частью. Работы на участке в направлении Северного моста продлятся до начала мая.
Скриншот: Facebook/КГГА
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