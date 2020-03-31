В рамках борьбы с паникой вокруг пандемии коронавируса, в Туркменистане запретили употреблять слово "коронавирус" в государственных СМИ и даже в разговорах на улице.

Об этом сообщила международная организация "Репортеры без границ" (RSF).

Использование названия болезни запретили даже на информационных брошюрах, которые Министерство здравоохранения страны распространяло в школах, больницах и на предприятиях. Кроме того, местные независимые СМИ сообщают, что к аресту может привести ношение медицинских масок на людях и разговоры о заболевании.

Чтобы проверить исполнение норм, местная полиция патрулирует улицы в штатской одежде.

Отметим, 13 марта президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отдал распоряжение об обработке общественных мест настойкой цветка гармалы, который в стране считается национальным достоинством. Таким образом власти Туркменистана дезинфицируют улицы.

В Мировом индексе свободы прессы за 2019 год от Международной организации "Репортеры без границ" Туркменистан занял последнее место в рейтинге стран со свободой слова. В Туркменистане власть контролирует все государственные медиа, остальные попадают под запрет.

Напомним, молдавским телеканалам запретили давать любые не утвержденные властями сообщения по коронавирусу. Такая мера будет действовать во время чрезвычайного положения, объявленного в стране.

Как сообщала "Страна", в конце прошлого - начале этого года на платной российской платформе вышел фантастический триллер "Эпидемия". Он оказался удивительно актуальным в свете бушующего коронавируса, из-за чего его и решила посмотреть "Страна". Для промо-кампании была использована фраза: "Настоящий враг - не вирус, а человек", что в полной мере смогли ощутить на себе эвакуированные в Новые Санжары украинцы.

Также "Страна" писала, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что правительства Ирана и Китая скрывают от мира информацию по поводу заболевших коронавирусом в своих странах. США обеспокоены этим предположением и говорят, что цензура может иметь мертельные последствия.