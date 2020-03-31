В Австралии, где недавно начало снижаться количество заболевших коронавирусом, ограничили количество алкоголя, которое можно купить за один день. Теперь австралийцы имеют право приобрести не больше 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки.

Об этом со ссылкой на австралийские СМИ пишет "Интерфакс".

Ограничения обусловлены тем, что в стране стали стремительно расти продажи алкогольных напитков после закрытия пабов и баров в рамках мер по препятствованию распространения коронавируса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил "чрезвычайную ситуацию в области биологической безопасности" еще 18 марта. Тогда он сообщил, что эпидемия коронавируса может продолжаться еще полгода. Режим ЧС позволяет правительству в случае необходимости закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин.

Тогда в стране начался рост продаж алкоголя - ведь бары и рестораны приостановили работу - и крупные ритейлеры согласовали общие правила, которые запрещают продавать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки.

Напомним, прилетающих в Австралию отвозят на изоляцию и оставляют в отеле без ключей.