Сегодня в Офисе президента прошел брифинг его главы - Андрея Ермака.

Он прокомментировал скандал вокруг его брата Дениса, который, судя по опубликованным видеозаписям, лоббировал "нужных" людей на государственные должности.

Дело по этому поводу уже возбудила Специализированная антикоррупционная прокуратура. А инициатором стал депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, который и записи опубликовал - всего 11 роликов - и заявление в НАБУ подал.

Глава ОП ответил на это постом в Facebook. Он признал, что на видео действительно его брат, но опроверг, что тот имеет отношение к назначениям на госдолжности. Ермак также пообещал, что подаст заявления в ГБР и СБУ о происхождении видео - и заявил, что Лерос "перешел красные линии".

Госбюро уже открыло дело по заявлению шефа Офиса президента.

"Страна" рассказывала, что скандал с Ермаком на самом деле угрожает самому Зеленскому. Если президент сдаст Ермака, то будет все больше погружаться в зависимость от "группы Богдана", а также "Европейской солидарности" и "Голоса".

Детальнее о последствиях этой истории - в материале "Страны" Метят в Зеленского. Почему скандал с Ермаком несет угрозу власти президента.

Мы проследили за выступлением Андрея Ермака в режиме онлайн.

Брифинг Ермака. Полное видео

15:51 Ермак сделал интересное заявление. Он допустил, что после пандемии, когда "каждая страна будет сама за себя", многие страны могут задуматься о снятии санкций против России. Поэтому нужно не бросать Минскую площадку и работать в этом формате. Поскольку санкции к нему привязаны.

15:50 "Может еще недели две или три, и мы начнем проводить эти обмены".

15:49 И снова о консультативном совете. Ермак говорит, что создание этого органа никак не увязано с обменами пленных. "Этот процесс усложнен сегодня ситуацией с пандемией".

15:47 Отвечает про Мерседес. "Я давно планировал сменить автомобиль. Я продал старый и купил новый. Это так совпало с событиями в нашей стране. Все есть в моей декларации. Я отказался от всех государственных автомобилей и от государственной охраны. Она мне не нужна".

15:43 Говоря о своем брате, Ермак сказал так - "якобы мой брат на видео". То есть шеф ОП по сути отрицает вообще наличие Дениса Ермака на видеозаписях. Конкретно этих записей он не комментирует, а напирает на то, что это заговор против Офиса президента.

15:42 Глава ОП критикует Гео Лероса, который опубликовал пленки. Говорит, что его настоящее имя - Курихян Георг Багратович. "Я остановил попытки этого господина обманным путем назначить на пост замминистра человека из прошлой власти, который работал в КГГА".

15:41 Ермак связывает появление видеозаписей с попыткой сорвать принятие законов о земле и Приватбанке.

15:39 Отвечает по брату. Говорит, что заявления в САП и ГБР поданы, и эти органы проведут "полное расследование всех фактов, кто делал эти пленки, на чей заказ, и власть не будет на это влиять".

15:38 "Поэтому прошу не разгонять зраду", - попросил Ермак по Минску.

15:37 Вместо "ДНР" и "ЛНР" "мы готовы говорить с нашими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях", говорит Ермак. Для этого и создавался Консультативный совет. То есть он утверждает, что в КС войдет кто-то, кто живет в "республиках", но не имеет отношения к их органам власти.

15:35 Снова говорит о Консультативном совете. "Мы никогда не вели переговоры с "ДНР" и "ЛНР" и не будем их вести. Но напомню, что в Минских договоренностях есть подписи представителей "ЛНР" и "ДНР". В них есть условия, при которых Украина должна согласовать некоторые законодательные акты".

15:32 Он рассказал о заседании Трехсторонней контактной группы 11 марта, на котором побывал лично. Он заявил, что туда приглашались и ФРГ, и Франция, и Россия, но европейцы из-за коронавируса приехать не могли. Поэтому встречаться пришлось только с представителем Путина Дмитрием Козаком.

15:31 Прозвучал вопрос о брате, но Ермак заявил, что сперва поговорит о Минске.

15:30 Вопрос о создании Консультативного совета. "Идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Пока эти консультации продолжаются".

15:27 Главным условием саммита Нормандского формата - выполнение условий, о которых договорились с Парижем, говорит Ермак.

"Украина сделала все, но к сожалению, другая сторона сделала не все. В первую очередь это остановка огня, который продолжается. Если на нас кто-то нападает, наша армия готова и дает каждый раз ответ этим попыткам. Но это не останавливает нашего стремления к миру в рамках Минских соглашений, которые являются единственной площадкой для установления мира", - заявил глава ОП.

15:26 Начинаются ответы на вопросы. Их зачитывает пресс-секретарь - журналистов в зале нет. Брифинг идет онлайн.

15:24 Ермак говорит, что проблемы есть и в Европе. В общем, пока ни слова о скандале с братом.

15:23 Тесты и медицинские средства поступают в Украину каждый день. "Есть проблемы с защитными средствами в некоторых аптечных сетях".

15:21 Говорит, что есть два направления работы. Во-первых, инфраструктура для диагностики и лечения коронавируса. Во-вторых - обеспечение обсервации тех, кто возвращается в Украину из-за рубежа.

15:20 Ермак начинает с общих вопросов. Рассказывает, как Зеленский борется с коронавирусом.

15:19 Брифинг Ермака начался.