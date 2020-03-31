Всех жителей Львовской области, которые вернулись из-за границы за последние две недели, проверят на коронавирус.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщил заместитель главы Львовской облгосадминистрации Иван Собко во время брифинга.

Чиновник отметил, что тестирование всех вернувшихся домой из-за рубежа будут проводить мобильные бригады в состав которых войдут медики из семейных амбулаторий и районных медучереждений. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Вчера четыре бригады в Пустомытовском районе провели 70 первых тестирований и ни одного позитивного результата не зафиксировали. Сегодня работа продолжается. Задача - до конца недели протестировать всех, кто вернулся из-за границы за две последние недели", - заявил Собко.

Замглавы Львовской ОГА добавил, что власти ожидают поступление в регион еще 20 тысяч экспресс-тестов, с помощью которых медики протестируют на коронавирус врачей, соцработников и работников тех сфер, где есть повышенный риск заражения SARS-CoV-2.

Про проверку на карантин - с 15:00

Напомним, что недавно во Львове началось массовое тестирование водителей городского транспорта, в ходе которого коронавирус был обнаружен у двоих маршрутчиков.

Также мы писали, что по последним данным Минздрава во Львовской области зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции.