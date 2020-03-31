Украинцы несут экономические убытки из-за коронавируса. 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии, а каждый шестой украинец - потерял работу или источник дохода. В сложившейся ситуации почти половина респондентов сообщила, что денежного запаса им хватит только на март, четверть протянут еще апрель.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского национально опроса "Info Sapiens", проведенного 25-29 марта.

38% украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи, 16% - полную потерю дохода, 14% - потерю работы, 10% - финансовые убытки (например, через сдачу билетов).

Итак, 74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно. Из них 8% отметили, что выполняют даже больший объем работы, чем раньше, 54% - что выполняют такой же объем работы, как и в карантин, а 30% - что выполняют меньше объем работы", - говорится в релизе.

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - что на три и более месяцев", - говорится в релизе по результатам опроса.

В сложившейся ситуации 77% украинцев ответили, что будут пытаться экономить и сберегать, и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

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Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщала "Страна", из-за коронавируса мировой туризм уже потерял более $2 триллионов, рабочих мест могут лишиться 75 миллионов человек.

В Украине на 31 марта количество зараженных коронавирусом выросло до 549 человек, в Киеве уже 107 случаев коронавируса, Кличко объявил о штрафах в 17 и 34 тыс. для нарушителей карантина.