В Тернопольской области вандалов разыскивают за разрушение памятника солдату Второй мировой войны. Им инкриминируют надругательство над могилой или трупом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

В селе Нырков Тернопольской области полиция заметила, что у памятника неизвестному солдату Второй мировой войны исчезла голова и часть руки, хотя еще 25 марта постамент был в порядке.

"30 марта сотрудники Залещицкого отделения полиции получили сообщение о том, что при въезде в село Нырков поврежден памятник неизвестному солдату. Выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили часть разрушенного памятника воинам Второй мировой войны, а именно - сорванную голову и часть руки воина. На земле были разбиты обломки бетонной конструкции", - сообщили в правоохранительных органах.

Свидетелей происшествия нет, так как жители поселка придерживаются карантинного режима и редко покидают дома. Стоит отметить, что против разыскиваемых вандалов возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст.297 УК - надругательство над могилой или телом усопшего. Теперь хулиганам грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, 4 февраля в Одессе под крики "Бей!" националисты снесли последний в городе барельеф Георгию Жукову - с исторического здания, в котором когда-то служил знаменитый советский маршал. До этого они демонтировали барельеф с одесского военкомата, разбили молотком бюст и мемориальную доску на доме, где жил Жуков.

Как сообщала "Страна", украинские туристы "прославились" благодаря вандализму. Посетители Папского дворца Ватикана обнаружили коряво нацарапанные имена двух жительниц Винницы на фреске величайшего представителя эпохи Возрождения Рафаэля Санти.