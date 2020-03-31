В Израиле ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавируса. В частности, введен запрет на собрание более двух человек, который не распространяется на проживающих вместе людей.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Уточняется, что теперь на свадьбу запрещено приглашать гостей, церемония бракосочетания может проводиться лишь в присутствии родственников первой линии жениха и невесты. Запрещается участвовать в коллективной молитве. Молитва с участием десяти человек будет проводиться лишь у Стены Плача трижды в сутки.

На похоронах разрешается присутствие не более 20 человек, а во время обряда обрезания младенца - не более 10.

Кроме того, в стране до 15% уменьшили количество людей, которым разрешается выходить на работу. Ограничения не коснулись строительной и инфраструктурной отраслей. Работать также смогут мастерские по ремонту техники, однако ремонтировать технику дома они не могут.

Ранее "Страна" писала о том, что первая страна в Европе анонсировала ослабление карантинных ограничений из-за коронавируса.

Также мы сообщали, что в Греции из-за коронавируса на севере страны ввели жесткие ограничения для местных жителей.