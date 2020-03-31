С понедельника, 6 апреля, в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого телеканалы начнут транслировать видеоуроки для учеников 5-11 классов, школьники во время карантина смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Об этом в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам.

Уточняется, что в рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов.

Транслировать видеоуроки в 10:00 ежедневно, с понедельника по пятницу, будут украинские телеканалы:

5-й класс - "Плюсплюс" и "112 Украина"

6-й класс - ZOOM и NewsOne

7-й класс - ZIK

8-й класс - "Индиго" и Униан

9-й класс - Рада и UA:Культура

10-й класс - UA:Первый

11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Видео: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и до 24 апреля ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

В связи с этим Министерство образования разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. К примеру, ВНО должно пройти или в конце июня, или уже в августе.