Несколько человек, которые были помещены на обсервацию в отель "Казацкий", сбежали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник, 31 марта, передают "Украинские новости".

"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", - сказали в ведомстве изданию.

Также сообщается, что люди, ранее эвакуированные из Катара, также покинули и место обсервации в отеле "Пуща".

Как отмечается, правоохранители намерены привлечь сбежавших к административной ответственности.

Напомним, вчера утром в Киев прилетели два самолета из Дохи с эвакуированными украинцами. Власти предписали пассажирам поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий". Но некоторые люди отказались выходить и продолжили сидеть в самолете.

После этого власти заявили, что все украинцы, которые прибыли в аэропорт "Борисполь" в Киеве из Катара согласились пройти обязательную двухнедельную обсервацию. Однако сами пассажиры заявили, что их доставили в отдел силой.