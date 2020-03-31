В Волынской областной инфекционной больнице от коронавируса умер известный врач-гинеколог Орест Тимчак. Коронавирусную инфекцию у медика подтвердили после его смерти. 66-летний врач на протяжении долгих лет работал в Волынской областной клинической больнице. Сердце Ореста Тимчак перестало биться 29 марта.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Как уверяют источники издания, о результатах лабораторных исследований родственникам стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения и оно находилось в храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

А вот в Волынской ОГА уверяют, что, когда тело врача отдавали родственникам, им уже было известно, что коронавирус подтвердился. Родным объяснили, что на них лежит ответственность за соблюдение санитарных норм при погребении.

Орест Тимчук. Фото: volynpost.com

Напомним, на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек, в Киеве уже 107 случаев коронавируса, мэр столицы Виталий Кличко объявил о штрафах в 17 и 34 тыс. для нарушителей карантина.

Как сообщала "Страна", американский актер из телесериала "Сопрано" умер от коронавируса.

В Беларуси также зафиксировали первую смерть от коронавируса. Умер заслуженный артист страны Виктор Дашкевич.