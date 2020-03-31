Во Львове, где вчера Covid-19 нашли у водительницы трамвая, коронавирусом заразились двое маршрутчиков. Инфекцию помогло обнаружить массовое тестирование водителей городского транспорта.

Об этом во вторник, 31 марта, рассказал мэр города Андрей Садовой во время брифинга.

"Вчера мы получили через экспресс-тестирование положительный результат у нашей водителя трамвая. Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы дальше проводим тестирование", - отметил Садовой. Мэр также заявил, что инфицированные водители - мужчины 1990 и 1976 годов рождения, были приняты на работу в этом месяце.

Садовой напомнил, что у женщины, которая была госпитализирована в 5-й больнице с пневмонией, также был найден коронавирус.

"Мы их всех отправляем на ПЦР-тестирование, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию. Мы дальше будем проводить экспресс-тестирование, потому что нам важно отсечь тех людей, которые могут заразить других. Двое парней из АТП-1 состояние здоровья имели нормальное, волнения не было", - добавил городской голова.

По состоянию на 12:00 в АТП-1 экспресс-тестами уже проверили 30 водителей. Тестирование продлится до конца дня.

Видео: YouTube/ Львовский городской совет

Напомним, что по последним данным Минздрава во Львовской области зафиксировано шесть случаев коронавирусной инфекции. Летальных случаев на данный момент там нет.

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