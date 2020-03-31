В сети появилось фото обнаженной блондинки, которая оседлала статую Атакующего быка в легендарном финансовом квартале Нью-Йорке Уолл-Стрит. Как выяснилось, девушка сдалала смелое фото, воспользовавшись отсутствием на улице людей из-за коронавирусных ограничений.

Вероятно она никак не ожидала, что окажется в объективе не только своей подруги, но и корреспондента The New York Post, который стал случайным свидетелем откровенной фотосессии.

Уточняется, что когда девушки увидели, что ими заинтересовался мужчина-фотограф, то поспешили скрыться.

Стоит отметить, что издание возмутилось игнорированием со стороны девушек мер защиты от коронавируса.

Фото: nypost.com

Напомним, что в штате Нью-Йорк коронавирусом заболели более 66 тысяч человек.

Ранее "Страна" писала о том, что США продлевают жесткие меры по борьбе с Covid-19 до мая, пика смертности ждут через две недели.

Также мы сообщали, что Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке расцветили красно-белым в честь медиков, которые борются с коронавирусом.