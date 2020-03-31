Украинским врачам обещают доплаты за коронавирус. 30 марта Рада приняла закон о дополнительных социальных и экономических гарантиях на время эпидемии (проект №3275). Он очень объемный, и там прописаны льготы для разных категорий населения и бизнеса. "Страна" уже подробно писала об этом законе.

В нем есть также отдельный пункт о медработниках и других специалистах медучреждений, задействованных в борьбе с эпидемией COVID-19.

Прописано, что им положены надбавки до 300% заработной платы. То есть, речь идет о ежемесячных выплатах на уровне четырех зарплат (одна по штатному расписанию и три в качестве доплаты).

Эти повышенные выплаты вводятся на все время борьбы с коронавирусом.

Как и кому их будут платить, разбиралась "Страна".

"Сначала урезали до 200%, теперь вернули 300%"

Стоит отметить, что о доплатах медикам, но только не в 300%, а в 200%, сказано также в одном из предыдущих законов из "антивирусного пакета", который парламент принял несколькими неделями ранее.

Но тогда заявление о 200% надбавки возмутило медицинское сообщество.

"Дело в том, что в Украине есть действующий закон о борьбе с инфекционными болезнями. В статье 40 прописано, что в связи с эпидемиологической угрозой и при работе с опасными инфекциями для медработников устанавливаются дополнительные доплаты на уровне 300%. На выполнение этого пункта закона есть постановление Кабмина №791 и приказ Минсоцполитики №145 от 2003 года, в которых расписан механизм доплат. Для самих медработников, работающих в инфицированными, положена доплата в 300% от оклада, а для других специалистов (скажем, водителей) — в 200%. То есть, включив в закон нему о надбавках в 200%, нардепы фактически нарушили статью 22 Конституции, где указано на невозможность ухудшения условий социальной защищенности граждан. А в новом законе, вернув надбавки к 300%, парламент просто исправил свою прошлую оплошность. Но в целом ничего не поменялось — как действовала в Украине норма о надбавках до 300% так они и продолжает действовать. Но только сейчас это уже подъест как достижение власти по поддержке медиков в период эпидемии", — отмечает глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Впрочем, хотя норма о доплатах "за инфекции" в Украине была, никаких доплат медики пока не получили, хотя вспышка коронавируса в нашей стране уже есть, и ее размах с каждым днем только нарастает.

"Как это часто у нас бывает, есть закон и нормативка, но не было механизма выплат, перечня конкретных врачебных специализаций, которым положены доплаты. То есть, ничего не работало", — пояснил глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Ничего не изменилось после принятия Радой закона с гарантированными врачами надбавками в 200% от зарплаты. "В законе прописано, что Кабмин в семидневный срок должен своим постановлением утвердить механизм. Неделя давно прошла, но постановления правительства все еще нет", — говорит Кубанский.

То есть, на данный момент доплаты для медиков существуют только на бумаге.

В новом законе схема не меняется — механизм доплат должен в расписать Кабмин. Когда именно он это сделает - вопрос открытый.

Кому и сколько доплатят

У медиков остается немало вопросов по надбавкам.

Основные — кому положены надбавки и сколько будут платить.

По словам Сергея Кубанского, на доплаты могут рассчитывать специалисты мобильных бригад, которые будут работать на выездах по тестированию и госпитализации, а также медперсонал, занятый на первичном звене, работающий в бригадах скорой и стационарной помощи больным коронавирусом (то есть, инфекционные отделения).

На первичку, то есть, семейных врачей и медсестер, работающих в поликлиниках, льготы не распространяются. Хотя риски там тоже высокие, ведь именно от семейных врачей ждут "сортировки" пациентов, то есть, выявления больных коронавирусом.

Пока неясно от какой суммы будут считать надбавки. В действующем законе об инфекционных болезнях говорится о надбавках до 300% от оклада, то есть, от базовой ставки.

А она у многих врачей на уровне минималки или чуть выше. То есть, даже четыре оклада это 18,8 тысяч гривен "грязными", а после вычета налогов и вовсе 15 тысяч в месяц, подсчитал заместитель председателя правления Украинского медицинского общества Константин Надутый.

Но в новом законе речь идет о надбавке в 300% от заработной платы, а не от оклада. То есть, в теории можно считать от всего среднемесячного дохода медика (с учетом доплат за стаж и др.).

Там цифры другие.

"Скажем, в Киеве средняя заработная плата врача 7-10 тысяч гривен в месяц, может доходить до 12 тысяч, если, к примеру, есть ночные смены. То есть, с надбавкой 300%, мы считаем, что общая сумма должна достигать не менее 30-48 тысяч гривен. Хотя в сложившихся условиях и этого не достаточно», — подсчитал Сергей Кубанский. В регионах сумма будет меньшей, так как ниже зарплаты. В среднем по Украине врачи могут рассчитывать на 20-35 тысяч гривен в месяц.

Конечно, учитывая риски, которым подвергаются работающие без средств защиты и добирающиеся в больницы на попутках врачи, это не такие большие деньги. Скажем, в Укзбекистане "за коронавирус" докторам доплатят до 2,6 тысяч долларов.

Но это все равно лучше, чем работать вообще без доплат.

Главное, чтобы обещанные деньги все же платили.

"С этим могут быть проблемы, так как непонятно с каких фондов платить надбавки. Рада должна была решить именно этот вопрос — найти источник финансирования. Но пока этого не сделали, поэтому доплаты медикам могут традиционно переложить на местные власти. А такие деньги есть не у всех", — говорит Кравченко.

По словам Сергей Кубанского, в некоторых городах уже принимают решения о муниципальных доплатах медикам. Скажем, во Львове врачам обещают по 10 тысяч гривен к зарплате, в Киеве анонсированы доплаты в 5-10 тысяч гривен (кроме тех 1-4 тысяч, которые медики уже получают), над муниципальными надбавками думают также в Одессе.

"Общегосударственные доплаты должны идти с госбюджета. Очевидно, с источниками финансирования определятся уже после секвестирования бюджета (30 марта рада этот вопрос провалила — Ред), — говорит Сергей Кубанский.

Если будут платить и надбавки по новому закону, и муниципальные, то, скажем, в Киеве врачи могут рассчитывать на зарплаты до 58 тысяч гривен, в регионах до 40-45 тысяч гривен.