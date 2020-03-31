Певцу Льву Лещенко перестали проводить кислородную терапию в связи с коронавирусной пневмонией. Состояние Льва Валерьяновича существенно улучшилось, но речь о выписке пока не идет.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Легендарный певец находится в палате с женой Ириной. У них обоих подтвержден диагноз "коронавирус". Врачи проводят артисту лекарственную терапию (жаропонижающее, антикоагулянтная терапия) и регулярно мерят температуру. Из палаты Лещенко не выпускают - все необходимое в номер приносят врачи.

"У Льва Валерьяновича обширная пневмония, ему то лучше, то хуже, — поделился с таблоидом StarHit Андрей Гайдель, помощник певца. - Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится. Но врачи не могут пока понять природу его пневмонии, откуда она появилась. Может быть, давно протекала в слабой форме, а сейчас активизировалась. Состояние на данный момент стабильное, разговаривал с ним сегодня".

Напомним, 78-летнему артисту диагностировали короновирусную этиологию пневмонии после того, как он побывал на вечеринке по поводу дня рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. Он лечится в московской больнице в поселке Коммунарка (4 км от МКАД).

Как сообщала "Страна", певец Лев Лещенко ходил с коронавирусом на съемки к Малахову и мог заразить гостей.