Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что около 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за эпидемии коронавируса.

Об этом представитель совета заявил в рамках онлайн-совещания.

Саудовская Аравия организовала онлайн-встречу, на которой WTTC обратился к странам "Большой двадцатки" с просьбой смягчить влияние пандемии коронавируса на быстрое сокращение туристической отрасли, так как запущенный процесс может оставить без работы около 75 миллионов работников по всему миру. Сейчас в сфере туризма занято около 330 миллионов человек.

В рамках спасения индустрии, совет попросил страны выделить дотации на выплаты зарплат сотрудникам туристический компаний, авиа и круизных компаний, систем бронирования, работников отелей, туроператорам, туристическим агентам, работникам сферы общественного питания и другим причастным к туристическому бизнесу людям.

На данный момент туристический бизнес потерял около 2,1 триллиона долларов с начала 2020 года из-за пандемии коронавируса. Каждый день промедления стоит индустрии миллион потерянных рабочих мест, сотрудники которых не возобновят свою работу еще, как минимум, несколько месяцев. согласно докладу организации, самые прибыльные для путешествий страны Северной Америки и Европы оказались под основным ударом пандемии.

Напомним, правительство Израиля постановило, что все иностранные туристы должны находиться в гостиницах и не выходить на улицу. А территорию страны нужно покинуть при первой возможности.

Как сообщала "Страна", Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину до конца карантина. По словам главы ведомства, более 11 тысяч граждан ожидают эвакуацию в разных странах мира.