Треть украинцев, которые проживают и работают в Польше, заявили о существенных ограничениях или полной потере работы из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter, сообщает издание Wirtualne Media.

Как отмечается, 60% опрошенных украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных польским правительством в связи с пандемией COVID-19.

30% опрошенных потеряли работу или должны были существенно ее ограничить. 27% имели другие проблемы с трудоустройством. 3% опрошенных потеряли жилье.

При этом более 50% респондентов заявили, что не опасаются коронавирусной инфекции.

Каждый пятый респондент приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% украинцев заявляют, что останутся в Польше нелегально, если закончится срок их пребывания в стране. 7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Напомним, 28 марта в Украину за сутки пешком вернулись 22 тысячи заробитчан. Ранее "Страна" подробно писала о том, что происходит с нашими заробитчанами в Польше после продления карантина.