В Минздраве опубликовали новые стандарты оказания помощи пациентам с коронавирусом
На сайте Минздрава обнародовали обновленные стандарты оказания медицинской и экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в соответствии с которыми госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.
Так, в соответствии с документом, в случае, если пациент обратился за экстренной медицинской помощью, то оказывать ее должны в таком порядке:
- Диспетчер экстренной медпомощи обязан опросить обратившегося в соответствии с алгоритмом.
- Если во время опроса отсутствуют показания для выезда бригады, то пациенту предоставляются соответствующие рекомендации.
- Если имеющиеся показания к выезда бригады к пациентам с подозрением на Covid-19, бригада, применяя средства индивидуальной защиты, проводит обследование, устанавливает предварительный диагноз, степень тяжести заболевания и наличие показаний к госпитализации.
- Пациентам, у которых нет показаний к госпитализации, даются советы по самоизоляции и обращению к семейному врачу (при отсутствии семейного врача - к региональной/ национальной горячей линии Covid-19).
- Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой в определенное в регионе учреждение охраны здоровья.
Что касается общих стандартов оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, их алгоритм также определен приказом Минздрава.
Так, по стандартом в поликлинично-амбулаторных условиях нельзя оказывать помощь пациентам, которые находятся в группе риска по развитию осложнений:
- тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
- почечная недостаточность
- иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)
- тяжелые аллергические заболевания или состояния;
- аутоиммунные заболевания;
Кроме того, определены симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое состояние пациента:
- удушье;
- затрудненное дыхание;
- увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;
- кровохарканье;
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)
- изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).
Легкое течение заболевания характеризуется:
- невысокой температурой (до 38 градусов), которая хорошо контролируются приемом жаропонижающих препаратов;
- насморком;
- сухим кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье);
- отсутствием желудочно-кишечных проявлений (тошнота, рвота и/или диарея);
- отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).
Уточняется, что осложнения со стороны дыхательной системы при Covid-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому больных необходимо активно наблюдать, повторный осмотр (включая физикальный) рекомендуется
проводить в этот срок.
Скриншот: moz.gov.ua
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