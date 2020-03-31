На сайте Минздрава обнародовали обновленные стандарты оказания медицинской и экстренной медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в соответствии с которыми госпитализировать будут только украинцев в среднем и тяжелом состоянии.

Так, в соответствии с документом, в случае, если пациент обратился за экстренной медицинской помощью, то оказывать ее должны в таком порядке:

Диспетчер экстренной медпомощи обязан опросить обратившегося в соответствии с алгоритмом.

Если во время опроса отсутствуют показания для выезда бригады, то пациенту предоставляются соответствующие рекомендации.

Если имеющиеся показания к выезда бригады к пациентам с подозрением на Covid-19, бригада, применяя средства индивидуальной защиты, проводит обследование, устанавливает предварительный диагноз, степень тяжести заболевания и наличие показаний к госпитализации.

Пациентам, у которых нет показаний к госпитализации, даются советы по самоизоляции и обращению к семейному врачу (при отсутствии семейного врача - к региональной/ национальной горячей линии Covid-19).

Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой в определенное в регионе учреждение охраны здоровья.

Что касается общих стандартов оказания медпомощи пациентам с коронавирусом, их алгоритм также определен приказом Минздрава.

Так, по стандартом в поликлинично-амбулаторных условиях нельзя оказывать помощь пациентам, которые находятся в группе риска по развитию осложнений:

тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

почечная недостаточность

иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты)

тяжелые аллергические заболевания или состояния;

аутоиммунные заболевания;

Кроме того, определены симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое состояние пациента:

удушье;

затрудненное дыхание;

увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея)

изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Легкое течение заболевания характеризуется:

невысокой температурой (до 38 градусов), которая хорошо контролируются приемом жаропонижающих препаратов;

насморком;

сухим кашлем без признаков дыхательной недостаточности (таких как затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье);

отсутствием желудочно-кишечных проявлений (тошнота, рвота и/или диарея);

отсутствием изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость).

Уточняется, что осложнения со стороны дыхательной системы при Covid-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому больных необходимо активно наблюдать, повторный осмотр (включая физикальный) рекомендуется

проводить в этот срок.

Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине 31 марта в связи с эпидемией коронавируса и ведет онлайн-хронику.

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