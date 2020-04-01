Сегодня 1 апреля. Предлагаем вниманию читателей сайта "Страна" гороскоп для всех знаков Зодиака на ближайший месяц.

Отдельно мы публиковали астрологический прогноз, какие знаки более подвержены коронавирусу и когда завершится пандемия Covid-19.

Овен (21.03 - 20.04)

Вы долго наблюдали за происходящим со стороны. Пришло время изменить свое отношение и погрузиться в важный для вас процесс. Проявление инициативы в данном случае будет не "наказуемо", а поможет изменить ситуацию к лучшему.

Телец (21.04 - 20.05)

В апреле общение с некоторыми людьми может быть напряженным, есть вероятность перехода на повышенный тон. Чтобы такого не случилось, постарайтесь обходить углы, которые очевидно острые, и не лезть на рожон.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Во второй месяц весны вы можете оказаться в странной ситуации: неправильно интерпретируете чьи-то слова или неумышленно воспользуетесь тем, что предназначалось не для вас. Чтобы избежать неловкости, задавайте уточняющие вопросы, если будете в чем-то сомневаться.

Рак (22.06 - 22.07)

Чтобы апрель прошел не зря, постарайтесь составь свой график: во сколько будете просыпаться, какую работу выполнять, как именно уделять время близким. В противном случае есть вероятность, что все перевернется с ног на голову и не успеете вообще ничего.

Лев (23.07 - 23.08)

В этом месяце деньги сами будут идти к вам в руки. А если вы еще приложите небольшие усилия, то успех вообще будет гарантирован. Свой доход постарайтесь потратить на что-то приятное, чтобы радовало вас и вашу семью, поднимало настроение.

Дева (24.08 - 23.09)

Возможно, вас будут приглашать в гости или составить кому-то компанию. От таких предложений стоит корректно отказаться, дабы не нарваться на неприятности. При этом Дев ждут очень хорошие новости относительно работы и трудовых перспектив в целом.

Весы (24.09 - 23.10)

Весом ждут радостные новости от людей, с которыми давно не было общения. После них невзгоды, которые есть в жизни, начнут решаться. Интересно, что вы можете не сразу оценить значимость поступившей вести. Тем приятнее сюрприз для вас будет в скором времени.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Вам стоит посвятить время созданию уюта дома. Начните с влажной уборки и проветривания помещения. Затем сделайте небольшую перестановку. А если вы еще поменяете шторы, повесите картину или фотографии, то внезапно ваше жилье изменится удивительным образом.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам очень важно найти единомышленников в деле, на которое вы сами давно боитесь осмелиться. Это необязательно что-то стратегически важное. Возможно, речь даже пойдет об интересном хобби или досуге, которые разукрасят вашу жизнь яркими красками.

Козерог (22.12 - 20.01)

Очень важно проявить большую ответственность - как перед собой, так и относительно своего окружения. Если что-то обещали, то выполняйте. Вы должны проявить себя так, чтобы завоевать доверие или укрепить его. Если начали движение вперед, то уже не отступайте.

Водолей (21.01 - 20.02)

Этот месяц завершится очень успешно, если вы будете верить не только в собственные силы, но и в свою семью. Положитесь на родных полностью, они вас не подведут. Не тратьте время на пустые разговоры, а лучше займитесь делами, которые давно откладывать на потом.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не рассчитывайте, что вам что-то достанется просто так. Рыбам необходимо будет прилагать колоссальные усилия, чтобы достичь, как минимум, своего привычного результата. Это может расстроить. Зато в качестве наград ожидаются романтические приятные вечера или знакомство.