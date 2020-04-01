Страховая компания "УНИКА" поддержала социальную инициативу сервиса пассажирских перевозок Bolt по предоставлению бесплатных поездок для медицинских работников. УНИКА вместе с другими представителями бизнеса, присоединившимися к программе, профинансирует поездки медработников через сервис Bolt.

Данная программа осуществляется при поддержке МОЗ Украины, администраций Киева и Львова, совместно с городскими лечебными учреждениями, оказывающими помощь при заболевании вируса COVID-19. Также, наряду с Bolt, в программе принимают участие другие сервисы по транспортным перевозкам. Всего, запланировано порядка 50 000 поездок. Фактически все они будут оплачены социально ответственными компаниями, и СК "УНИКА" - в их числе.

"Мы считаем эту инициативу чрезвычайно важной и просто не могли остаться в стороне, - комментирует ситуацию Елена Улье, председатель правления Страховой компании "УНИКА" - Сегодня украинские медицинские работники рискуют жизнью ради каждого из нас, и как никто другой сами нуждаются в поддержке не просто словами, а и конкретными делами. Поэтому мы приняли решение оплатить часть поездок врачей и медицинских сестер через сервис заказа поездок Bolt. Кроме того, мы продолжаем сотрудничество с компанией Bolt, начавшееся в прошлом году, по страхованию от несчастного случая при ДТП пассажиров во время поездок с максимальной суммой покрытия до 1 млн грн".

«Перед обществом стоит множество задач, и решить их можно только совместными усилиями. Мы рады, что УНИКА присоединилась к нашей инициативе, это даст нам дополнительные возможности для транспортировки еще большего количества медиков», - комментирует региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Справка. УНИКА в Украине:

UNIQA Group вышла на рынок Украины в 2006 году. Сегодня Компании "УНИКА" и "УНИКА Жизнь", центральные офисы которых находятся в Киеве, предлагают большинство видов рискового страхования и страхования жизни через общенациональную сеть. Страховая компания "УНИКА" обладатель Customer's Friend- Superior Excellence, Международной ассоциации сертификации ICERTIAS (Цюрих, Швейцария) за образцовые отношения с клиентами.

UNIQA Group является одной из ведущих страховых групп на своих основных рынках в Австрии и Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Около 20 000 сотрудников и эксклюзивных партнеров по продажам обслуживают более 10,1 миллиона клиентов в 18 странах. UNIQA является второй по величине страховой группой в Австрии с долей рынка более 21%. UNIQA работает на 15 рынках в растущем регионе ЦВЕ: Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Косово, Македония, Черногория, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия и Украина. UNIQA Group также включает страховые компании в Швейцарии и Лихтенштейне.

Информация о Bolt:

Компания Bolt (ранее известная как Taxify) - ведущая европейская платформа для заказа поездок, цель которой сделать поездки по городу проще, быстрее и надежнее.

Компанию Bolt основал Маркус Виллиг в 2013 году. Она стала наиболее быстрорастущей платформой для организации поездок в Европе и Африке. Ее инвесторы Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital и соучредитель TransferWise Таавет Хинрикус.

У Bolt - 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира: www.bolt.eu.