Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что всех, заболевших воспалением легких, будут проверять на коронавирус. Это связано с тем, что болезнь часто может быть осложнением вируса.

Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинга.

"Экспресс-тестами в столице протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано 813 образцов, еще на исследовании в Киевском лабораторном центре Минздрава 218 образцов. Замечу, что мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому что у многих осложнением перенесения заболеваний является именно воспаление легких", - заявил Кличко.

Кроме того, он сообщил, что Чернобыльская больница на Лесном массиве станет одним из пунктов, куда будут доставлять на обсервацию прибывших из-за границы украинцев. Сейчас там насчитывается 200 свободных мест.

Напомним, 18 марта Владимир Зеленский подписал закон, призванный подготовить общество к борьбе с коронавирусом. В нем перечисляется множество неотложных мер. Часть из них даже приятные: запрет банкам карать заемщиков за просрочку, снятие правил по верификации переселенцев каждые 60 дней - на срок карантина + 30 дней после него. Но есть и ужесточение ответственности за нарушение карантина. Причем вплоть до уголовной.

Как сообщала "Страна", в Киеве, где число инфицированных коронавирусом еще 30 марта превысило сто человек, двое пациентов Александровской больницы с Covid-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также "Страна" писала, что к вечеру понедельника, 30 марта, в Украине зарегистрированы 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Для сравнения, 29 марта были зафиксированы 418 случаев заражения коронавирусом.