В последний день марта, как и предвещала синоптик Наталка Диденко, в Киеве пошел снег. При этом осадки наблюдаются не только в столице, но и в близлежащих регионах.

Об этом сообщают пользователи сети и корреспонденты "Страны" во вторник, 31 марта.

Скриншот: Instagram/ a_tovt

Так, в Киев вернулось по-настоящему зимнее настроение. О посетившем их снеге сообщили также жители села Ровжи, что в Вышгородском районе области.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Напомним, что метеорологи прогнозировали на сегодня сильное похолодание на всей территории Украины. Этот природный катаклизм может привести к гибели цветов и плодовой завязи раноцветущих плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

На фоне холодов в столице, мэр Киева анонсировал отключение отопления уже в конце этой недели.