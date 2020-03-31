Цены на бензин марки А-95 на украинских заправках могут снизиться еще на 3-5 гривен за литр. Чтобы обсудить нюансы ценообразования, Антимонопольный комитет сегодня, 31 марта, намерен провести встречи с руководителями крупнейших АЗС страны.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Так, Антимонопольный комитет планирует встретиться с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

"Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствию стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и т.д", - сообщили в АМКУ.

Антимонопольный комитет констатирует, что продолжается снижение цен на бензин на автозаправках, но одновременно с этим он получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть уменьшение стоимости еще на 3-5 гривен.

Напомним, "Страна" разбиралась, как обвал на мировых рынках скажется на украинской экономике, ценах на бензин, курсе гривны и тарифах на коммуналку.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, в результате карантина и уменьшения потребления горючего в стране могут закрыться АЗС с малым оборотом. Таких в Украине около 25%.