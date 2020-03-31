На территории Украины уже подготовлены 61 заведение для обсервации граждан, которые прибыли из-за границы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания главы страны Владимира Зеленского с правительством и государственными ведомствами.

Как сообщается президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.

"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.

Кроме того, на совещании дополнительно обсудили процедуру ротации людей, прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При условии отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Был поднят вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставления им гарантий работы и соответствующей оплаты.

"Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц", – заявил президенте Владимир Зеленский. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.

Напомним, вчера, 30 марта украинским отелям разослали предложение размещать на обсервацию прибывших из-за границы.

Как сообщалось, власти заявили, что все эвакуированные из Дохи добровольно согласились пройти обсервацию. Сами пассажиры уверяют, что их везут в отель насильно.