Дания может начать "постепенное, спокойное и контролируемое" снятие коронавирусных ограничений уже после Пасхи, если цифры будут стабильными в течение следующих двух недель.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Об этом пишет The Local.

"Если мы, датчане, в течение следующих двух недель и на Пасху (12 апреля - Ред.) продолжим соблюдать дистанцию, если цифры останутся стабильными, правительство начнет постепенное, спокойное и контролируемое снятие ограничений для общества после Пасхи", - сказала Фредериксен.

Но при этом она предупредила, что если люди "расслабятся" слишком рано, то существует риск возобновления роста инфекций и это потребует перехода к более жесткой политике.

По словам Фредериксен, специалисты начали видеть доказательства того, что решение о закрытии школ, детских садов, ресторанов, баров и культурных центров и других мест скопления людей по всей стране привело к замедлению распространения коронавируса.

"За прошедшую неделю количество госпитализаций росло медленнее, чем неделей ранее, и без взрывного роста, который мы видели в других странах", - сказала глава правительства.

Как предположила премьер-министр, вероятно, сначала откроются школы и офисы. Границы будут оставаться частично закрытыми значительно дольше. Правительство будет контролировать, чтобы люди придерживались дистанции, когда ограничения будут ослаблены.

Напомним, что Дания одна из первых закрыла свои границы 13 марта. По последним данным, в стране коронавирус выявлен у 2577 человек. 77 случаев болезни оказались летальными. Отметим, что Дания может стать первой страной в Европе, где начали снимать карантинные ограничения.

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