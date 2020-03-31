В Верховной Раде Украины зарегистрированы два проекта постановления об отмене принятия рынка земли. Таким образом, пока нардепы не рассмотрят эти проекты, президент Зеленский не сможет подписать принятый этой ночью закон.

Информация о регистрации документов появилась на официальном сайте украинского парламента во вторник, 31 марта.

Так, опубликованы два проекта постановлений №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Об отмене решения Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обращении земель сельскохозяйственного назначения (регистр. №2178-10 от 10.10.2019 года)".

Стоит отметить, что первым проект постановления в Раду подал внефракционный депутат Антон Поляков, который вошел в парламент по списку партии "Слуга народа". После него аналогичный документ зарегистрировала мажоритарщица по одному из округов Ивано-Франковской области Оксана Савчук.

Скриншот: Верховная Рада Украины

Напомним, что кроме закона о рынке земли депутаты вчера проголосовали за еще один важный для получения помощи от МВФ законопроект, который называют "антиколомойским". Согласно нему, признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

Ранее "Страна" разбиралась в главных посылах закона о земле, реакции на него украинцев и перспективах его отмены через суд.