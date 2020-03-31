Верховная Рада может уже на следующей неделе принять т.н. "антиколомойский" закон о банках во втором чтении и снова проголосовать за изменения госбюджета-2020.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"В первом чтении принят так называемый закон о банках - о невозможности возвращения национализированных банков бывшим владельцам. Надеюсь, что во втором чтении мы рассмотрим его на следующей неделе. Тогда же должны вернуться к вопросу сокращения расходов бюджета", - написала Кравчук, подводя итоги работы парламента в понедельник, 30 марта.

Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны", принятие этих законов, очевидно, будет происходить по той же схеме, что и все результативные голосования последнего времени: сначала Зеленский договаривается с различными группами внутри собственной фракции и с Коломойским, после чего - с группой "Довира", "Голосом" (Пинчуком) и/или с "Евросолидарностью" Порошенко.

"При условии выполнения этих двух пунктов есть результативное голосование. А если по какому-то пункту осечка, то получается показательный провал. Как это было днём в понедельник по бюджету и по кадрам", - сказано в сообщении.

Кроме того, Евгения Кравчук рассказала об основных изменениях, которые претерпел законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель, к моменту его принятия 30 марта:

Отложено вступление в силу реформы на 9 месяцев - до 1 июля 2021 года. Это позволит сделать паузу, пока стабилизируется экономическая ситуация.

Введен запрет на продажу государственной и коммунальной земли сельскохозяйственного назначения. Продаваться могут только земельные паи граждан.

Снижена концентрация: каждый может купить не более 100 га земли в одни руки (в последнем варианте было 10 000 га).

К 1 января 2024 право покупать землю будут иметь только физические лица. После этой даты такое право получат компании - концентрация при этом будет увеличена до 10 000 гектаров.

Скриншот, видео: Facebook/ Yevheniya Kravchuk

Напомним, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада провалила голосование за изменение бюджета Украины.