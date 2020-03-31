Карантинные меры в Украине из-за распространения коронавируса продлятся минимум два месяца.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает распространение болезни в Европе и Украине.

"Сейчас у нас продлен (карантин - Ред.) до 24 числа (апреля - Ред.), но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал министр.

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Напомним, что по всей Украине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был введен карантин 11 марта, решением Кабинета министров.

25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Таким образом, по мнению Авакова, карантин в Украине может затянуться минимум до 12 мая.