Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Украине $1,2 миллиона на противодействие распространению коронавируса.

Об этом сообщает представительство USAID в Украине.

"USAID координирует свои действия с правительством Украины, другими международными партнерами в сфере оказания гуманитарной помощи и остальных заинтересованных сторон, чтобы определить первоочередные направления использования этих ресурсов", - указано в сообщении.

Отмечается, что выделенная помощь значительно поможет Украине изменить формат лечения зараженных, чтобы свести к минимуму риск передачи вируса врачам и тем гражданам, которые находятся в группе риска. Также часть средств выделят на создание независимых лабораторий для тестирования на коронавирус, на подготовку групп быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

Оставшаяся финансовая помощь пойдет на медиа-кампании по информированию украинцев о том, как не допустить дальнейшее распространение болезни.

Напомним, украинское правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер в стране, чтобы запустить экономику.

Как сообщала "Страна", 30 марта Рада приняла еще один закон, направленный на борьбу с коронавирусом. "Страна" уже писала, о прежнем "антивирусном пакете". 17 марта парламент утвердил несколько законов, которыми на время карантина отменены налог на землю и недвижимость для бизнеса, ЕСВ для физлиц-предпринимателей, отсрочена подача отчетности в налоговую и введен мораторий на проверки. Также не будут начислять пеню за просроченную коммуналку.