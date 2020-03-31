Часть украинцев, эвакуированных с Бали и прилетевших в Киев 30 марта, перевели на обсервацию в отель "Пуща-Водица", где условия лучше, чем в "Козацком".

Об этом "Стране" сообщил один из эвакуированных украинцев Сергей.

Перевели в отель "Пуща-Водица", но не всех, а тех, кто захотел. Бесплатно, как и пообещал министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Здесь намного лучше условия проживания", - рассказал "Стране" Сергей, вернувшийся с Бали.

Также, по его словам, проживание, завтрак и ужин на время обсервации для эвакуированных бесплатные.

Фото: "Страна"

Напомним, эвакуированные с Бали украинцы прибыли в "Борисполь" на самолете "Доха - Киев" в ночь с 29 на 30 марта. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий" на Майдане, либо в отель в Пуще-Водице.

Украинцы были возмущены, некоторые долго отказывались покидать самолет, а позже, когда они уже прибыли в "Козацкий", жаловались на ужасные условия и грозили объявить голодовку, если их не отпустят на обсервацию по домам. "Страна" подробно описывала эту историю.