В Витебске умер заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. Ранее у 75-летнего актера диагностировали коронавирусную инфекцию. Он стал первым умершим пациентом в стране с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Смерть наступила ночью во вторник, 31 марта, сообщает издание tut.by.

По словам его вдовы, Светланы, недавно ей с супругом медики поставили диагноз "пневмония" и отправили их на госпитализацию в тубдиспансер. Однако из-за того, что медучереждение было переполнено, паре просто выписали антибиотики и отпустили домой.

Однако через некоторое время, когда у актера повысилась температура, Дашкевичей таки положили в кожвендиспансер. Тесты на коронавирус при этом, по словам врачей, показали отрицательный результат.

Неделю назад, 24 марта состояние артиста ухудшилось и его перевели в "Витебский областной клинический специализированный центр", где и взяли новый тест на Covid-19. Он оказался положительным. Супруга актера была выписана из больницы уже 26 марта и сейчас она находится на 14-дневном карантине. Позже Дашкевича подключили к аппарату ИВЛ в реанимации.

Стоит отметить, что Дашкевич в последнее время не выезжал за границу, исходя из этого, он заразился коронавирусом в Беларуси.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус является обычным "психозом", а его опасность сильно преувеличена. На данный момент в стране подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.

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