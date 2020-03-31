Киевляне должны поддержать власть в борьбе с коронавирусом и передавать информацию о известных им случаях заболевания и о людях, которые контактировал с потенциально больными. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений. Кто, приехав из-за границы или контактируя с заболевшими, не сообщил об этом и не самоизолировался. Но наша задача - защитить всех от безответственных людей", - заявил Кличко.

По словам Кличко, с 11 марта в Киев из-за границы вернулись 37 тысяч жителей столицы, 435 киевлян контактировали с заболевшими и 107 подтвержденных случаев коронавируса.

В Киеве создан мониторинговый центр, который будет отслеживать то, как киевляне придерживаются режима карантина, самоизоляции и обсервации. Также мэр напомнил об ответственности за нарушение требований.

"Первое нарушение - штраф 17 тысяч гривен, второе нарушение - 34 тысячи гривен. Ну и для тех, кто совсем не понимает и нарушает правил в третий раз - уголовная ответственность. Киевляне тоже должны приобщиться и предоставлять информацию об известных им случаях заболевания и о людях, которые контактировал с потенциально больными", - призвал Виталий Кличко.

На видео о нарушителях с 2:58; о штрафах и призыв сообщать о нарушителях с 5:55

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве двое пациентов Александровской больницы с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Также мы сообщали, что пассажира рейса "Доха - Киев" забрали с температурой в больницу прямо из обсервации.