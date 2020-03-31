Министерство Юстиции РФ предложило запретить оформлять бракосочетания и разводы до конца карантина, чтобы предотвратить скопления людей на торжествах.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации", - указано в сообщении.

Так, предлагается перенести на срок после первого июня 2020 года все браки, которые были запланированы на период карантина. Однако, если перенести дату торжества все же не удастся, в Минюсте предположили, что можно поженить новобрачных, если при этом не будет лишних присутствующих.

Напомним, 39-летняя американская актриса Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Остров проклятых") в разгар карантина вышла замуж, ведь пандемия коронавируса не повод откладывать вступление брак.

Как сообщала "Страна", в киевском РАГСе Соломенского района провели необычную роспись. Молодожены зарегистрировали свою новую семью в масках и перчатках в связи с карантином из-за коронавируса.

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