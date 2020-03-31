Вчера, 30 марта, народный депутат и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что всеукраинский референдум о продаже земли иностранцам может состояться до конца года. Для этого необходимо всего-лишь принять соответствующий закон "О референдуме".

Об этом политик заявил во время включения из Рады в прямой эфир ток-шоу "Свобода слова". Заявление Александра Корниенко смотрите с отметки в 1.04.

Видео: Свобода слова на ICTV

"Сейчас этот проект (закон "О референдуме", - Ред.) уже был бы на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы. Я думаю, что когда мы выйдем из этого пике и выйдем из карантина к нормальной работе Верховной Рады, мы примем закон "О референдуме", и дальше, когда этот закон вступит в действие, тогда мы можем начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке.

Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закона об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа", - заявил Александр Корниенко.

Напомним, вчера Рада приняла закон о продаже земли. Голоса дали "слуги народа", партии Порошенко и Вакарчука.

Так же мы рассказывали, что Рада проголосовала за антиколомойский закон в первом чтении.