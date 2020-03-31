Польское правительство организовало эвакуацию 40 граждан Украины из Перу. Рейс осуществила авиакомпания LOT.

Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"В сложные времена Польша не забывает о других. Вчера благодаря программе "LOT домой", организованной польским правительством, рейсом из Перу на родину вернулись 40 украинцев", - написал он.

Также Пшидач назвал охарактеризовал как хорошее сотрудничество министерств иностранных дел Польши и Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поблагодарил в Twitter польских коллег за помощь украинским гражданам.

Скриншот: Twitter/ Marcin Przydacz

Напомним, 29 марта Кабмин обязал всех приезжающих из-за границы украинцев проходить обсервацию.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину до конца карантина.