Польша организовала эвакуацию 40 украинцев из Перу
Польское правительство организовало эвакуацию 40 граждан Украины из Перу. Рейс осуществила авиакомпания LOT.
Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
"В сложные времена Польша не забывает о других. Вчера благодаря программе "LOT домой", организованной польским правительством, рейсом из Перу на родину вернулись 40 украинцев", - написал он.
Также Пшидач назвал охарактеризовал как хорошее сотрудничество министерств иностранных дел Польши и Украины.
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар поблагодарил в Twitter польских коллег за помощь украинским гражданам.
Скриншот: Twitter/ Marcin Przydacz
Напомним, 29 марта Кабмин обязал всех приезжающих из-за границы украинцев проходить обсервацию.
Также мы писали, что Министерство иностранных дел призвало украинцев не возвращаться на родину до конца карантина.