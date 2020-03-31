Борьбу с коронавирусом и завершение медреформы считает приоритетом в своей работе новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов. При этом он считает, что Украина потеряла время, готовясь к пандемии. Об этом он заявил 31 марта во время знакомства с коллективом министерства, сообщается на странице Минздрава в соцсети.

"Впереди немало работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями здравоохранения на местах. Второй приоритет - медицинская реформа (которую начала еще Ульяна Супрун на посту и.о. министра здравоохранения - Ред.). Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней", - заявил Максим Степанов.

Напомним, накануне Максим Степанов получил пост министра здравоохранения. За его назначение со второй попытки проголосовали 246 народных депутатов. Сегодня министр Кабмина Олег Немчинов официально представил Максима Степанова коллективу Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что по состоянию на утро 31 марта количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 549 человек.

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