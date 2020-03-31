Госдума Российской Федерации разрешила правительству вводить режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности на всей территории страны. При этом российский Кабмин сможет устанавливать перечень правил поведения во время ЧС.

За соответствующий законопроект парламент России проголосовал в третьем чтении во вторник, 31 марта, передает портал Думы.

Кроме того правительство РФ сможет координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень причин возникновения данной ситуации дополнен "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Дополнительно, принятый закон разрешает в случае ЧС или "возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих" ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку сроком не более чем на 90 дней.

Стоит отметить, что на данный момент в России зафиксированы 2337 случаев коронавирусной инфекции, из них 17 летальных. При этом 121 пациент выздоровел.

Напомним, что Москву закрыли на тотальный карантин из-за активного распространения Covid-19 в столице России. Так, выходить из дома можно только при наличии специальных пропусков.

Ранее мы писали, что российские власти также намерены закрыть передвижение граждан внутри страны.