По состоянию на 10:30 вторника, 31 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке опустился ниже психологической отметки в 28 грн/$ и составил 27,78 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в продаже курс снизился снизился на 28 копеек - до 27,85 гривен за доллар. В покупке - до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 41 копейку до 31,15 гривен за евро.

Утром 31 марта торги по доллару открылись в диапазоне 27,7800 - 27,8500 грн/доллар, евро 30,5468 - 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3523 - 0,3534 грн/рубль.

Скриншот: rbc.ua

Напомним, в четверг, 26 марта, курс гривни на межбанке упал до минимума с января 2019 года.