Ограничения на въезд и выезд в "ДНР/ЛНР" не касаются жителей Донецкой и Луганской областей, а также предпринимателей и организаций, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности региона, и тех, кто пересекает линию разграничения с гуманитарной целью.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, в зону ООС будут пропускать лиц, которые направляются на работу и имеют справку работодателя, подтверждающую эту цель. Кроме того, основанием для пропуска граждан на въезд-выезд может быть смерть близких родственников и членов семьи, другие критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов. Также въезд разрешен тем, кто имеет недвижимость на территории Донецкой и Луганской областей.

Разрешение на пересечение границ областей также предоставляется гражданам для осуществления лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

В штабе ООС отдельно напоминают, что на блокпостах у проезжающих будут проверять температуру, и все ранее определенные процедуры остаются в действии.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил

Напомним, 15 марта командование ООС закрыло все пункты пропуска на Донбассе. Как сообщалось, лица с пропиской на неподконтрольной части Донбасса не смогут въехать через КПВВ на линии пересечения на территорию Украины. Такая же мера применяется и к зарегистрированным на территории Украины людям, которые желают выехать на территорию "ДНР/ЛНР".

Также мы писали, что Украина предложила России перемирие на Донбассе до завершения пандемии коронавируса.