"Ощадбанк" заявил о продлении срока действия платежных карт, срок которых истекает на карантине, до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-служба банка.

Уточняется, что продление срока действия распространяется на все карточки "Ощадбанка". Они будут активны до 1 июля 2020 года и не будут блокироваться банком. В банке пояснили, что предприняли эту меру, чтобы клиенты могли спокойно оставаться дома и не спешить в отделения за новыми карточками.

Совершать покупки можно в онлайн-магазинах, а банковские операции - дистанционно в системе "Ощад24/7". В приложении также можно оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обменивать валюту онлайн или открывать депозиты.

Напомним, ранее крупнейшие банки Украины объявили об изменениях в работе на время карантина. Так, некоторые небольшие отделения будут временно закрыты, а в больших сократят рабочий день и введут санчасы.