За прошедшие сутки в Украину вернулись более четырех тысяч граждан, пограничники заявили об уменьшении пассажиропотока.

Об этом во вторник, 31 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Так, по словам пограничников, по сравнению с предыдущими сутками количество пассажиров на выездах и въездах в Украину уменьшилось, на КПВВ очередей нет.

"За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10 тысяч пропускных операций. Почти половина их – около 4800 – это пропуск граждан Украины из-за рубежа", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что среди украинцев, которые 30 марта вернулись из-за границы, 1,3 тысячи граждан прибыли без собственного транспорта. Для их транспортировки местными властями и ГСЧС был привлечен транспорт. При этом почти 4 тысячи человек покинули страну, из которых 1,3 тысячи - иностранцы

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 6100 человек. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки", - добавили в Госпогранслужбе.

Скриншот: Госпогранслужба Украины в Фейсбук

Напомним, что перед своей отставкой бывший министр здравоохранения Емец анонсировал ужесточение мер карантина в Украине, которые коснутся и процедуры въезда граждан в страну.

Ранее мы писали о том, что на западной границе Украины прибывших в страну граждан не отправляли на принудительную двухнедельную обсервацию.