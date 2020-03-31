Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой перенесли на более позднее время из-за пандемии коронавируса Сovid-19. Поединок может состояться в июле.

Об этом сообщает пресс-служба К2 Promotions Ukraine со ссылкой на промоутера Александра Красюка.

"Бой Александра Усика с Дереком Чисорой перенесен в связи с эпидемией Covid-19 в мире, по словам промоутера Александра Красюка, бой, предварительно, перенесен на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире", - говорится в сообщении.

Скриншот: Instagram/k2promotionsukrain

Напомним, бой Усика с Чисорой должен был состояться в мае на лондонской арене О2. Но из-за пандемии коронавируса весь мировой спорт ушел на карантин. На 2021 год уже перенесли летние Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу.

Также в мае в США должен был пройти поединок за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, но его также перенесли.