Минздрав старается избежать пиковой нагрузки на украинскую систему здравоохранения из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик заболеваемости. Для этого введены на опережение карантинные мероприятия, которые позволяют нам растягивать во времени количество случаев заражения коронавирусом", - сказал чиновник.

Ляшко добавил, что его ведомство делает все возможное, чтобы не случилось пиковой нагрузки на украинскую систему здравоохранения. В этом случае Украина ориентируется на пример Японии, в которой борьба с коронавирусом происходила за счет лечения единичных случаев, а не массовых.

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Напомним, что недавно Минздрав определил 240 больниц для приема зараженных коронавирусом. Пациентов будут сортировать по палатам, чтобы избежать внутрибольничного инфицирования.

Ранее мы писали, что в Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. При этом у 69 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.