Антикризисный закон №3275, который Верховная Рада приняла 30 марта, предусматривает отсрочку проведения общих собраний акционеров по результатам 2019 года для акционерных обществ.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Так, в соответствии с документом, годовое общее собрание акционеров по результатам 2019 года должно быть проведено в срок не позднее трех месяцев после завершения карантина, а годовая информация должна быть раскрыта в течение пяти рабочих дней после даты проведения общего собрания акционеров.

"Если из-за действия ограничительных мер провести общее собрание акционеров в очной форме будет невозможно, то общее собрание может быть проведено дистанционно согласно временному порядку, который разработает и утвердит своим решением Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины", - сообщил Тимур Хромаев.

При этом аналогичные изменения приняты и для институтов совместного инвестирования (ИСИ), в частности, корпоративных фондов, а также для обществ с ограниченной ответственностью (ООО), которые являются эмитентами ценных бумаг.

"Профессиональные участники фондового рынка, не являющиеся эмитентами ценных бумаг, будут иметь дополнительно три месяца после даты завершения карантина для обнародования финансовой отчетности за 2019 год или консолидированной финансовой отчетности за 2019 год вместе с аудиторским отчетом (но они должны сделать это не позднее 31 декабря 2020 года)", - написал глава НКЦБФР.

По словам Тимура Хромаева, регулятор в сжатые сроки разработает предусмотренные "антикризисным" законом временные порядки дистанционного проведения собраний, поскольку они не подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции.

Скриншот, инфографика: Facebook/ Timur Khromaev

Напомним, "Страна" рассказывала, за что еще в ходе внеочередных заседаний в понедельник, 30 марта, проголосовала Верховная Рада.